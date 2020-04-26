2020-04-26T00:45:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 26 апреля 2020: закрыт корпус онкодиспансера, оштрафованы 207 нарушителей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 26 апреля 2020 года
Евгения СОРОКА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 26 апреля 2020 года.Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 26 апреля 2020 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 26 апреля 2020 года - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале.

По последним данным, число заболевших в регионе снова увеличилось на 84: 39 женщин и 45 мужчин, в том числе восемь детей. В кубанской столице зафиксировано 42 новых случая.

Кроме того, стало известно о том, что в краснодарском онкодиспансере выявили коронавирус. Из-за этого один из корпусов прекратил прием пациентов. Сейчас все помещения и прилегающую территорию обрабатываюи дезинфицирующими средствами. При этом врачи спешат успокоить - пациентам первого корпуса, который временно закрыли, медпомощь оказывают в полном объеме.

В кубанской столице продолжает действовать режим карантина, о чем неустанно напоминают власти города. Желающих рвануть на пикник в выходные много. Чтобы пресечь это, в городе перекопали все подъезды к водоемам и увеличили количество «коронавирусных патрулей». Они контролируют обстановку с берега, а с водоемов это делают спасатели. Но все же 25 апреля оштрафовали 207 нарушителей карантина.

На карантинных постах при въезде в Краснодар не пропустили 364 автомобиля - у водителей не было спецпропусков или они были неправильно оформлены.

В Краснодаре по-прежнему работают обсерваторы, куда отправляют всех приезжающих в город. Сейчас там находятся 125 человек. При этом власти отмечают - количество желающих попасть в регион уменьшилась. С 18 апреля 403 автомобилиста отказались от въезда на территорию края.

ТЕЛЕФОНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ:

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- 8-800-707-07-11 (горячая линия регионального оперативного штаба);

- 8-918-677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора);

- 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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