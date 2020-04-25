Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020: заболел двухлетний ребенок, 16 человек - в тяжелом состоянии

25 Апр 2020 2020-04-25T13:38:32+03:00

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения на 25 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 84 человек. Среди заболевших, по данным администрации края, 39 женщин и 45 мужчин, в том числе восемь детей. Самому маленькому пациенту - 2 года, самому старшему - 91 год.

- 42 новых случая зафиксировано в Краснодаре, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Восемь в Сочи, шесть в Ейске, три в Лабинске, по два в Геленджике, Новороссийске и Армавире, а также Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Тимашевском и Староминском районах.

По одному заразившемуся зафиксировано в Горячем Ключе, Тихорецком, Калининском, Белореченском, Апшеронском, Динском, Усть-Лабинском, Выселковском и Новопокровском районах.

Есть и хорошие новости. Понемногу, но увеличивается число выздоровевших. Так, сегодня выписались и отправились домой еще четыре человека. А всего с начала пандемии врачи сумели поднять на ноги 122 пациента.

Шестнадцать заболевших находятся в тяжелом состоянии - их подключили к искусственной вентиляции легких. Надежда на то, что организм сможет побороть инфекцию есть.

Пять "тяжелых" пациентов лежит в инфекционной больнице №2 Сочи, три в Тихорецкой ЦРБ, по два в СКИБ, горбольнице Горячего Ключа, Лабинской и Красноармейской районных больницах. У 291 человека состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у двух сотрудников больницы Апшеронска.

ИСТОЧНИК KP.RU