2020-04-25T21:29:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре 25 апреля оштрафовали 207 нарушителям карантина

Все они отдыхали у водоемов
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В выходные дни, как ожидалось, жители кубанской столицы рванули на пикник. Власти города перекопали все подъезды к водоемам и предупреждали - «коронавирусных патрулей» станет больше. Но несмотря на это, люди все же нарушили запрет. За это им придется раскошелиться.

- На патрулирование городских маршрутов вышли 132 мобильные группы. Они выписали штрафы отдыхавшим на берегах водоемов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города. - Всего за 25 апреля оштрафовали 207 нарушителей карантина.

Кроме того, в выходные дни работу продолжили и карантинные посты. 364 автомобиля на въездах в Краснодар развернули обратно из-за того, что у водителей отсутствовал спецпропуск или он был оформлен неверно.

Стоит отметить, что количество сотрудников мобильных групп увеличили до 710 человек. В патрулировании прибрежных мест задействовали конный патруль.

Ранее также сообщалось, что спасатели патрулируют городские водоемы в поисках нарушителей карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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