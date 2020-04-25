2020-04-25T23:25:12+03:00
Общество

В Сочи две многодетные семьи, зараженные коронавирусом, госпитализируют по решению суда

В оперативном штабе Кубани прокомментировали ситуацию
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей Булатов.Фото: Алексей Булатов.
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Случай произошел в городе-курорте. У пожилой пары диагностировали коронавирус, после чего пенсионеров госпитализировали. Когда специалисты начали выяснять, с кем общались зараженные, оказалось, что они контактировали с родственниками. У всех людей взяли анализ, по результатам которого положительный тест был у пятерых детей из двух семей.

24 апреля в станцию скорой медицинской помощи Сочи от Управления Роспотребнадзора поступило постановление на эвакуацию детей в инфекционную больницу №2. Сопровождать малолетних должны были мамы. Родителей об этом уведомили.

Бригада медиков в этот же день в 10:40 выехала по одному из адресов с копией постановления. Вот только, когда врачи были на месте, мать детей отказалась от эвакуации.

- В 11:20 медики вызвали наряд полиции, - рассказывают в оперативном штабе Краснодарского края. - Женщина в грубой форме отказалась впускать бригаду врачей и правоохранителей в дом.

Не встретили понимания фельдшеры и по другому адресу.

- В 11:50 врачи приехали к дому, чтобы эвакуировать троих детей. Бригада приехала вместе с нарядом полиции, - продолжают в оперштабе края. - Глава семейства сообщил, что дети вместе с матерью отправились на прогулку.

Правда, куда именно, отец сообщить не смог, на телефонные звонки, его словам, супруга не отвечала. Пускать в частный дом правоохранителей и медиков мужчина отказался.

- Об этом в известность поставили главного врача медучреждения, руководство УВД Сочи, прокурора Адлерского района и Роспотребнадзор, - уточняют в региональном оперштабе. - Врачи находились на адресах в защитных костюмах еще некоторое время. Эвакуация не состоялась, бригады отозвали.

В итоге на следующий день, 25 апреля, поступили постановления и результаты положительных анализов на COVID-19 у родителей детей. Однако все заболевшие категорически отказываются от эвакуации, не реагируют на предупреждения, не отвечают на звонки.

- В связи с тем, что заболевшие представляют угрозу жизни и здоровью окружающих, их госпитализация будет проведена по решению суда, - сказали «КП» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Как объяснили в ведомстве, в данном случае для эвакуации привлекалсь две фельдшерские бригады, которые потратили на вызовы 5 часов. Стоимость работы медиков - 2937 рублей.

- Амортизация защитного костюма «Кварц - 1М», в которых находились медики, с учетом ресурса фильтрующего элемента, и 5 часовой работы в составе двух человек стоит 4395 рублей, - сказали в оперативном штабе региона. - Общий итог затрат составил 19080 рублей.

Напомним, по последним данным, на Кубани зарегистрировано уже 707 заразившихся, c начала эпидемии вирус унес жизни 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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