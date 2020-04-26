Байкерский слет во время карантина на Кубани разогнал мобильный патруль

26 Апр 2020 2020-04-26T19:45:24+03:00

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Байкерам, устроившим массовый заезд во время угрозы распространения коронавируса на Кубани, вынесли предупреждение. В администрацию Новомихайловского сельского поселения, куда съехались любители мотогонок, пожаловались местные жители. Оперативно на место дислокации мотоциклистов выдвинулся мобильный патруль из полицейских и казаков.

- В штаб сообщили бдительные местные жители, мы благодарны им за это, - рассказал "КП" - Кубань" замглавы администрации Лев Калустов. - Байкерам на первый раз вынесли предупреждение и велели не появляться в Туапсинском районе до окончания карантина.

К слову, мотоциклисты спорить со стражами закона не стали и отправились в Краснодар.

Напомним, о начале мотосезона в любительской группе в соцсетях сообщили вчера, 25 апреля. Несмотря на возражения в комментариях к объявлению, мероприятие решено было провести на берегу Черного моря.

ИСТОЧНИК KP.RU