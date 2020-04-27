Вениамин Кондратьев о демарше байкеров во время карантина: Никто не должен уйти от ответственности
На заседании оперативного штаба Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев резко высказался по поводу субботнего слета байкеров в Туапсинском районе. Глава региона, по сведениям из официальных аккаунтов администрации края, считает принципиальной задачей правоохранительных органов, найти и наказать нарушителей карантина. Эта позиция была поддержана руководством ГУМВД.
Так выглядел слет любителей мотоциклов во время карантина в Краснодарском крае. Фото: krd.moto
Напомним, 25 апреля, краснодарские байкеры решили объявить общий сбор в поселке Ольгинка Туапсинского района.
- Погода прекрасная, собираемся в 11 часов, - сообщили они в соцсетях
К слову, в стане любителей мотоциклов и высоких скоростей нашлись те, кто напомнил о карантине. Но это предупреждение организаторы гонок проигнорировали.
Позже глава Новомихайловского сельского поселения рассказал, что сигнал по поводу массового сборища был получен от местных жителей и мобильный патруль выдвинулся к месту дислокации байкеров. Их попросили разойтись, ограничившись лишь предупреждениями об ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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