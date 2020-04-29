Приезжий в Сочи арендовал шесть грузовиков и немедленно их продал

29 Апр 2020 2020-04-29T15:43:14+03:00

Мошенник в Сочи продал шесть арендованных грузовиков. Фото УВД Сочи

Мошенник задержан у себя на родине

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В Сочи завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества. Согласно материалам следствия 41-летний житель Челябинской области арендовал у одного из предприятий курорта шесть грузовых автомобилей.

Однако вести бурную деятельность в сфере грузоперевозок в Сочи в планы арендатора не входило. Вместо этого мужчина продал все шесть грузовиков прямо в городе, и вырученными 16 миллионами рублей уехал к себе на родину.

Оперативникам городского УВД совместно с сотрудниками УФСБ по краю в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность и местонахождение « удачливого предпринимателя».

Оперативники выехали в Челябинскую область и там задержали злоумышленника. Он доставлен в Сочи и помещен под стражу. Уголовное дело передано в суд.

- За совершенные мошеннические действия обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы,- сообщает ГУ МВД по краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU