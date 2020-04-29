В Сочи 3-летнего ребенка ударила рогами корова, которая забрела во двор
Инцидент произошел в одном из домовладений курортного Сочи. Целое стадо коров забрело во двор к семье, где гулял 3-летний ребенок.
- Одна из коров ударила рогами ребенка в грудь. Травм нет, но на этом месте кровоподтек, - рассказал "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.
Родители мальчика вызвали полицию и потребовали привлечь к ответственности хозяев животных.
Напомним, в Сочи завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества. Согласно материалам следствия 41-летний житель Челябинской области арендовал у одного из предприятий курорта шесть грузовых автомобилей, а потом просто их продал. Ушлого бизнесмена поймали в Челябинской области. Он рассчитывал, что найти его и наказать будет невозможно. Теперь мужчина дожидается суда в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU