В Сочи 3-летнего ребенка ударила рогами корова, которая забрела во двор

29 Апр 2020 2020-04-29T18:29:23+03:00

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Инцидент произошел в одном из домовладений курортного Сочи. Целое стадо коров забрело во двор к семье, где гулял 3-летний ребенок.

- Одна из коров ударила рогами ребенка в грудь. Травм нет, но на этом месте кровоподтек, - рассказал "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Родители мальчика вызвали полицию и потребовали привлечь к ответственности хозяев животных.

Напомним, в Сочи завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества. Согласно материалам следствия 41-летний житель Челябинской области арендовал у одного из предприятий курорта шесть грузовых автомобилей, а потом просто их продал. Ушлого бизнесмена поймали в Челябинской области. Он рассчитывал, что найти его и наказать будет невозможно. Теперь мужчина дожидается суда в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU