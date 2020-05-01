По улицам Славянска-на-Кубани первого мая гулял… торнадо
Настоящий торнадо высотой около 20 метров сняли на видео жители Славянска-на-Кубани 1 мая. Столб пыли шириной около пяти метров кружил на открытой песочной местности, забирая в себя все, что попадется ему на пути.
Торнадо в Славянске-на-Кубани.Видео: соцсети
При этом, как заметили пользователи соцсети, сильного ветра на улице не было, поэтому и удивляются славянцы: как торнадо может образоваться в безветренную погоду? Однако специалисты говорят, что название у этого явления – пыльный вихрь. Он может существовать от одной до нескольких минут. Вообще же это вихревое движение воздуха, которое возникает в жаркую погоду при сильном прогревании земли.
Напомним, пару дней назад точно такое же редкое на кубанских землях природное явление сняли в станице Каневской.
ИСТОЧНИК KP.RU