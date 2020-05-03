Житель Староминского района распространял марихуану

3 Май 2020 2020-05-03T09:25:57+03:00

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В полицию поступила информация, что 48-летний житель Староминской сбывает наркотики на территории района. Оперативники провели проверку и эти сведения подтвердились.

- Правоохранители выявили факт сбыта злоумышленником марихуаны. В момент задержания он пытался продать около 7 граммов вещества. В доме у мужчины полицейские также изъяли газетный сверток. Экспертиза показала, что в нем было более 100 граммов марихуаны, - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ» завершено и передано в суд. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сочинец устроил истерику полицейским за то, что нарушил режим карантина. Буяна оштрафовали на тысячу рублей, а оскорблением правоохранителей займутся следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU