В Краснодаре погибла 22-летняя девушка, упав с 16 этажа

3 Май 2020 2020-05-03T22:40:29+03:00

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Трагедия произошла в Комсомольском микрорайоне кубанской столицы 3 мая. Девушка упала с 16 этажа одной из многоэтажек на улице Селезнева. Случившееся увидели соседи и вызвали на место скорую помощь и правоохранителей. По приезду медики констатировали смерть, девушка получила травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас детали происшествия выясняют следователи.

- По факту гибели 22-летней девушки проводится доследственная проверка. Обстоятельства и и причины произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что вечером 3 мая при пожаре в Туапсинском районе погиб 26-летний молодой человек. Огонь вспыхнул в нежилой постройке. Сейчас устанавливаются очаг и точная причина возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU