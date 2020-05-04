2020-05-04T12:18:38+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 мая 2020 года выросло до 21 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани умер болевший коронавирусом пациент. На Кубани это 21 летальный случай от новой инфекции.

52-летний мужчина был водителем в Лабинской центральной районной больнице. 18 апреля у него поднялась температура до 39 градусов, но он не обратился за помощью к врачам.

- 21 апреля мужчину доставили в инфекционный госпиталь Лабинской ЦРБ. Ему был поставлен диагноз - внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Оперативном штабе Краснодарского края.

Исследования на новую опасную инфекцию показали положительный результат. 29 апреля состояние пациента ухудшилось, больной был подключен к ИВЛ. Но спасти мужчину не удалось.

Напомним, в Краснодаре пациент с коронавирусом заразил трех врачей. Симптомов болезни у мужчины не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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