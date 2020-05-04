День Победы 2020 в Краснодаре: программа мероприятий

4 Май 2020 2020-05-04T13:58:14+03:00

В День Победы 2020 в Краснодаре проведут акцию «Парад у дома ветерана»

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На сегодняшний день в Краснодаре проживает 5572 человека, относящихся к категориям ветеранов ВОВ и лиц, к ним приравненных. Пандемия внесла коррективы в празднование Дня Победы. Но как сообщил заместитель главы Краснодара Алексей Удовенко, власти позаботятся о том, чтобы 9 мая ни один ветеран не остался без внимания.

9 мая в 10:00 начнется обращение президента РФ Владимира Путина. Ее будут транслировать на всех каналах в прямом эфире. В 10:50 авиационная техника пролетит над Краснодаром. В 11:00 начнется торжественное возложение цветов на мемориале «Вечный огонь». В 19:00 по всей России будет объявлена минута молчания. Жители Краснодара могут выйти с портретами своих родственников и близких на балконы своих домов. А после все одновременно споют песню «День Победы».

Как стало известно, 9 мая пройдет акция «Фонарики Победы». В 21:50 в память о тех, кто не вернулся с войны, горожане могут подсветить окна своих домов свечами или включить режим фонарика на телефонах.

Проведут и акцию «Парад у дома ветерана». 9 мая два расчета казаков и ветеранов боевых действий пройдут под звуки марша под окнами участников ВОВ. Адреса проведения этой акции согласовываются с родственниками ветеранов. До 6 мая примут окончательное решение.

Также поздравят 162 ветеранов на улицах и во дворах. Мини-концерты будут организованы силами творческих бригад управления культуры и творческого объединения «Премьера». Составлен график проведения этих мероприятий.

В мэрии города сообщили о том, что жители могут украсить окна своих домов рисунками с тематикой о Дне Победы и словами благодарности ветеранам.

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Трансляция «пройдет 9 мая. Фото героев будут показаны на большом экране на Главной городской площади – с 7.00 до 23.00 и в эфире телеканала «Краснодар» (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU