В Сочи в аварии на кладбище погиб пассажир иномарки
В Сочи в ночь на 5 мая произошла серьезная авария в районе кладбища, на улице Армянской.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над автомобилем. Иномарку занесло, она врезалась в ограждение и беседку рядом с могилами.
- В результате ДТП четыре человека получили ранения. Один из пассажиров погиб, - сообщил сайту «КП»-Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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