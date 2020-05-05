2020-05-05T17:29:28+03:00
Общество

В Сочи в аварии на кладбище погиб пассажир иномарки

Травмы получили ещё четыре человека
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи в ночь на 5 мая произошла серьезная авария в районе кладбища, на улице Армянской. Фото: https://vk.com/feed?w=wall-90005088_292595В Сочи в ночь на 5 мая произошла серьезная авария в районе кладбища, на улице Армянской. Фото: https://vk.com/feed?w=wall-90005088_292595
Изменить размер текста:

В Сочи в ночь на 5 мая произошла серьезная авария в районе кладбища, на улице Армянской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над автомобилем. Иномарку занесло, она врезалась в ограждение и беседку рядом с могилами.

- В результате ДТП четыре человека получили ранения. Один из пассажиров погиб, - сообщил сайту «КП»-Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

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Авария с двумя иномарками произошла на Курортном проспекте (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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