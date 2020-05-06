2020-05-06T08:56:21+03:00
Общество

В Геленджике обновляют набережную

Ее начали белить
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация ГеленджикаФото: администрация Геленджика
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В Геленджике 5 мая приступили к работам, призванным освежить набережную, придать ей опрятный вид. За зиму балюстрада потеряла свою белизну, где-то облупилась, фонарные столбы заржавели.

Не смотря на то, что для прогулок набережная закрыта, сейчас ее белят. После того как закончится карантин, ее вид будет украшать белоснежное обрамление.

- Сейчас в Геленджике делают все возможное, чтобы в городе хоть частично, но состоялся курортный сезон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Напомним, в Анапе высадили цветы на памятниках военной истории. День победы мемориалы встретят обновленными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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