В Геленджике обновляют набережную
В Геленджике 5 мая приступили к работам, призванным освежить набережную, придать ей опрятный вид. За зиму балюстрада потеряла свою белизну, где-то облупилась, фонарные столбы заржавели.
Не смотря на то, что для прогулок набережная закрыта, сейчас ее белят. После того как закончится карантин, ее вид будет украшать белоснежное обрамление.
- Сейчас в Геленджике делают все возможное, чтобы в городе хоть частично, но состоялся курортный сезон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.
Напомним, в Анапе высадили цветы на памятниках военной истории. День победы мемориалы встретят обновленными.
ИСТОЧНИК KP.RU