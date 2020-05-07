Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 7 мая 2020 года: среди заболевших – 5-летний ребенок

7 Май 2020 2020-05-07T11:50:43+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 7 мая 2020 года

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Стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 7 мая 2020 года. В регионе заболели еще 99 человек. Возраст пациентов - от 5 до 89 лет. Среди новых заболевших 44 мужчины и 55 женщин.

Больше всего зараженных в Краснодаре - 33 новых случая. Еще 15 – в Апшеронском районе, в том числе подросток 14 лет. Девять пациентов - в Кавказском районе. По четыре заболевших – в Сочи, среди них дети 9 и 17 лет, Северском и Усть-Лабинском муниципалитетах.

По три случая – в Крымском и Калининском районах, по два – в Новороссийске, Горячем Ключе, Гулькевичском, Щербиновском, Кущевском, Староминском и Белореченском районах. В последнем муниципалитете заболел 5-летний ребенок. По одному – в Геленджике, Темрюкском, Тихорецком, Отрадненском, Лабинском, Каневском, Динском, Славянском, Ейском, Курганинском районах.

- 523 пациента уже выписаны. 21 человек умер. В тяжелом состоянии на ИВЛ - 18 пациентов, - сообщает Оперативный штаб региона.

В обсерваторах - 1847 человек. Температура у всех в норме, состояние пациентов удовлетворительное. За все время выявили 30 положительных результатов на новую инфекцию в обсерваторах.

ИСТОЧНИК KP.RU