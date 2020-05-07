Вениамин Кондратьев о снятии карантина 12 мая в Краснодарском крае: готовим план о поэтапном выходе из спецрежима

7 Май 2020 2020-05-07T14:52:57+03:00

Губернатор Краснодарского края заявил, что окончательное решение об отмене или продлении карантина озвучит после праздников

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После 12 мая властям Краснодарского края придется самостоятельно решать вопрос о снятии или продлении карантина в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение вчера, 6 мая, озвучил президент России Владимир Путин. Каждый регион должен оценить эпидемическую обстановку на своей территории и принять адекватные меры. Обязательно на этот счет должны высказаться эпидемиологи.

О готовящемся плане по поэтапному выходу из карантина с учетом всех мнений заявил сегодня, 7 мая, глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- У нас должен быть четкий алгоритм действий, - сказал губернатор края. - Необходимо сохранять экономику. Важно решить, каким предприятиям можно постепенно возобновлять свою деятельность. Но и важно сохранить стабильность эпидобстановки. Ждем предложений от Роспотребнадзора края. 12 мая проведем оперативный штаб и решим, продлевать карантин или нет.

Напомним, о том, что краснодарский Роспотребнадзор сейчас готовит свой анализ текущей ситуации в крае, сообщила сегодня, 7 мая, в эфире радио "Комсомольская правда" Татьяна Гречаная. Замглавного санитарного врача анонсировала, что выход из карантина будет дифференцированным, а некоторые ограничения сохранятся до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU