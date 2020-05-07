2020-05-07T14:52:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о снятии карантина 12 мая в Краснодарском крае: готовим план о поэтапном выходе из спецрежима

Губернатор Краснодарского края заявил, что окончательное решение об отмене или продлении карантина озвучит после праздников
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
Изменить размер текста:

После 12 мая властям Краснодарского края придется самостоятельно решать вопрос о снятии или продлении карантина в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение вчера, 6 мая, озвучил президент России Владимир Путин. Каждый регион должен оценить эпидемическую обстановку на своей территории и принять адекватные меры. Обязательно на этот счет должны высказаться эпидемиологи.

О готовящемся плане по поэтапному выходу из карантина с учетом всех мнений заявил сегодня, 7 мая, глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- У нас должен быть четкий алгоритм действий, - сказал губернатор края. - Необходимо сохранять экономику. Важно решить, каким предприятиям можно постепенно возобновлять свою деятельность. Но и важно сохранить стабильность эпидобстановки. Ждем предложений от Роспотребнадзора края. 12 мая проведем оперативный штаб и решим, продлевать карантин или нет.

Напомним, о том, что краснодарский Роспотребнадзор сейчас готовит свой анализ текущей ситуации в крае, сообщила сегодня, 7 мая, в эфире радио "Комсомольская правда" Татьяна Гречаная. Замглавного санитарного врача анонсировала, что выход из карантина будет дифференцированным, а некоторые ограничения сохранятся до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 94-м году скончался почетный гражданин Краснодара Павел Журавлев
Вениамин Кондратьев о шествии «Бессмертного полка-2020»: Сложно представить этот день без парада, но обстоятельства сегодня выше нас
Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП проведет прямой эфир в инстаграме
Сообщения о снятии карантина на Кубани оказались фейком
В Новокубанском районе к электросетям подключили два сельхозпредприятия
Группа краснодарских мошенников обокрала кубанцев почти на 2 миллиарда рублей
Вениамин Кондратьев о снятии карантина 12 мая в Краснодарском крае: готовим план о поэтапном выходе из спецрежима
Онлайн-акция Бессмертный полк в Новороссийске 2020: программа, расписание, участники
На Кубани квартиросъемщик украл хозяйский холодильник и сдал его на металл за 300 рублей
Онлайн-акция Бессмертный полк в Краснодаре 2020: программа, расписание, участники
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
В обсерваторы Краснодара 6 мая отправили 22 прибывших в город пассажира
В Динском районе на 10 суток приостановили деятельность ярмарки
В Краснодаре управляющим организациям бесплатно передали почти 40 тонн дезинфицирующего средства
На Кубани 22-летний местный житель оговорил соседа в совершении кражи