Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек

8 Май 2020 2020-05-08T10:33:35+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 8 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. За минувшие сутки прибавилось еще 99 человек. Таким образом, с начала пандемии на Кубани зарегистрировано уже 1732 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 2805 человек.

В регионе вчера, 7 мая, заболели еще 99 человек. Возраст пациентов - от 5 до 89 лет. Среди новых заболевших 44 мужчины и 55 женщин. 523 пациента уже выписаны. 21 человек умер. В тяжелом состоянии на ИВЛ - 18 пациентов.

В обсерваторах - 1847 человек. Температура у всех в норме, состояние пациентов удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU