Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 мая 2020 года снова увеличилось на 98 человек
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. За минувшие сутки прибавилось еще 98 человек. Таким образом, с начала пандемии на Кубани зарегистрировано уже 1830 заразившихся, в том числе – 100 детей. Такие данные приводит оперативный штаб.
За последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 5308 человек.
В регионе вчера, 8 мая, заболели еще 99 человек. Самому старшему из них 91 год.
Среди новых заболевших 47 мужчин и 51 женщина. 595 пациентов уже выписаны. 21 человек умер. В тяжелом состоянии на ИВЛ - 24 пациента.
В обсерваторах - 1919 человек. Температура у всех в норме, состояние пациентов удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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