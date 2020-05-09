Жители Краснодара нарушили карантин, чтобы пройти Бессмертным полком

9 Май 2020 2020-05-09T14:26:55+03:00

С флагами и портретами они проследовали по улице Красной

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В Краснодаре жители нарушили режим карантина и прошли Бессмертным полком в центре города. Видео разместил паблик «Типичный Краснодар» в телеграмм-канале.

На кадрах видно, что в шествии приняли участие около десяти человек, в том числе – маленький ребенок. Они с флагами и транспарантами прошли по улице Красной. Примерно половина нарушителей была без масок.

Напомним, что в Краснодарском крае действует режим карантина и все массовые мероприятия строго запрещены. Людей призывают отмечать День Победы дома, в кругу семьи.

В Роспотребнадзоре предполагают, что на Кубани наступил пик заболевания коронавирусом. Регион, возможно, вышел на плато. Однако большинство ограничений, по мнению врачей, должны сохраняться как можно дольше. Все это время продолжат работу патрули, посты ГИБДД, пропускной и масочный режимы.

ИСТОЧНИК KP.RU