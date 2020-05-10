2020-05-10T20:05:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодарском крае 12 мая озвучат новый перечень организаций, которые возобновят свою работу

Кроме того, власти региона обсудят меры государственной поддержки
Евгения СОРОКА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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10 мая в Краснодарском крае продлили карантин. Режим будет действовать до 23 мая включительно. Такое решение глава региона принял, основываясь на заключениях врачей и эпидемиологов. По словам Вениамина Кондратьева, сейчас, когда нет резкого роста числа заболевших, мы не можем все обнулить.

- Пока нет вакцины, нет конкретных алгоритмов лечения, единственный действенный способ спрятаться от коронавируса - самоизоляция, - сказал губернатор Кубани во время заседания краевого оперативного штаба.

Регион в ближайшие две недели будет жить с учетом всех ранее введенных ограничений без каких-либо послаблений или ужесточений. Все приезжие по-прежнему будут в обязательном порядке направляться в обсерваторы на 14 дней. Торговые центры, фитнес-клубы и парки остаются закрытыми.

- Но прошу на 12 мая подготовить предложения о поддержке населения и юридических лиц, чтобы очередной промежуток карантина мы смогли прожить, - сказал Вениамин Кондратьев. - Продумаем в том числе и то, какие организации могут открываться 12 мая, а также 23-го числа.

О том, будут ли 23 мая вновь продлевать ограничительные меры, станет понятно, когда эпидемиологи сообщат об положительных изменениях в ситуации с коронавирусом в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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