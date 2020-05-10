2020-05-10T16:54:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Анапе и Ейске откроют два новых госпиталя для больных коронавирусом

Таким образом дополнительно удастся ввести 500 коек
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая

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Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае пока остается под контролем. Но все же число заболевших продолжает расти, причем каждый день. По последним данным, в регионе 1929 инфицированных. Но все же, по словам вице-губернатора Анны Миньковой, конец апреля дал хорошие темпы выздоровления – 40 человек выздоравливает ежедневно.

Но о стабилизации говорить пока рано.

- В Анапе и Ейске открываем два новых госпиталя для больных коронавирусом. Это позволит дополнительно ввести 500 коек, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова во время заседания краевого оперштаба.

Глава Кубани подчеркнул - пусть лучше эти койки останутся свободными, но к возможному ухудшению эпидобстановки будем готовы.

- В общей сложности все 20 COVID-госпиталя будут рассчитаны на 3342 места, - уточняет Анна Минькова. - Если возникнет необходимость, увеличим мощности почти до шести тысяч коек.

Стоит отметить, половину из них оснастят подачей кислорода, что соответствует установленному нормативу.

Кроме того, стало известно, что наращивается и число аппаратов ИВЛ в медучреждениях.

- Позавчера в край пришли 10 ИВЛ, 270 аппаратов поступит в мае - июне, - сообщил вице-губернатор Анна Минькова. - Готовятся документы еще на 120 аппаратов, но с обязательным условием поставки до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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