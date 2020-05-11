11 Май 2020 2020-05-11T23:42:03+03:00

В Краснодаре сотрудница ЗАГСа провела регистрацию брака с автокрана. Скрин из видео: Типичный Краснодар

Свадьба в режиме самоизоляции прошла на балконе

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В Краснодаре церемония бракосочетания в режиме самоизоляции прошла на балконе третьего этажа в одном из жилых комплексов. Видео необычной свадьбы размещено в соцсетях.

Жених и невеста в медицинских масках, гости соблюдают дистанцию.

За кадром слышен Мендельсона, а сотрудницу ЗАГСа поднимает автокран.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU