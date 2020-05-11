В Краснодаре сотрудница ЗАГСа провела регистрацию брака с автокрана
Свадьба в режиме самоизоляции прошла на балконе
В Краснодаре сотрудница ЗАГСа провела регистрацию брака с автокрана. Скрин из видео: Типичный Краснодар
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В Краснодаре церемония бракосочетания в режиме самоизоляции прошла на балконе третьего этажа в одном из жилых комплексов. Видео необычной свадьбы размещено в соцсетях.
Жених и невеста в медицинских масках, гости соблюдают дистанцию.
За кадром слышен Мендельсона, а сотрудницу ЗАГСа поднимает автокран.
Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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