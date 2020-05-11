2020-05-11T23:42:03+03:00
Общество

В Краснодаре сотрудница ЗАГСа провела регистрацию брака с автокрана

Свадьба в режиме самоизоляции прошла на балконе
Зоя ВИШНЕВАЯ
Поделиться:
В Краснодаре сотрудница ЗАГСа провела регистрацию брака с автокрана. Скрин из видео: Типичный КраснодарВ Краснодаре сотрудница ЗАГСа провела регистрацию брака с автокрана. Скрин из видео: Типичный Краснодар
Изменить размер текста:

В Краснодаре церемония бракосочетания в режиме самоизоляции прошла на балконе третьего этажа в одном из жилых комплексов. Видео необычной свадьбы размещено в соцсетях.

Жених и невеста в медицинских масках, гости соблюдают дистанцию.

За кадром слышен Мендельсона, а сотрудницу ЗАГСа поднимает автокран.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре сотрудница ЗАГСа провела регистрацию брака с автокрана
У жителя Краснодара украли часы за 200 тысяч рублей
Краснодарская медсестра рассказала, как выхаживают пациентов с COVID 19 в реанимации
В Краснодаре мобильные группы самоконтроля патрулируют 113 маршрутов
В Краснодаре налетчики в медицинских масках ограбили аптеку
На Кубани с 12 мая открываются офисы МФЦ
На Кубани объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах
Сделка на миллиард: турецкая компания обвинила в мошенничестве партнеров из Ейска
В Краснодаре прочистили 150 километров коллекторов
Кубань лидирует по числу нарушений режима самоизоляции
В ауле Большое Псеушко установили памятник Чебахан Шхалаховой
В Краснодаре дезинфицируют детские площадки, скверы и остановки
В Анапе выпал с 3 этажа обсерватора пытавшийся сбежать мужчина
В Успенском районе до конца года построят новый водопровод
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы направлен 31 пассажир
В Новороссийске рыбак упал с пирса
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года: число заболевших превысило 2 тысячи человек
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2020 года увеличилось на 98 человек
На Кубани 17-летний подросток случайно зацепил газонокосилкой чью-то закладку
Проекты семи городов Кубани будут представлены на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды
«Мифические окна» : мошенник развел сочинцев на сотни тысяч рублей
Урочище Поднависла под Горячим Ключом получило охранный статус