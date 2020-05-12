2020-05-12T12:08:06+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 мая 2020 года: в числе заболевших пять детей

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Подробности о новых случаях заражения коронавирусом в регионеПодробности о новых случаях заражения коронавирусом в регионе
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Оперативный штаб по ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае опубликовал подробности о новых случаях заражения коронавирусом в регионе. За последние сутки число заболевших выросло на 99 человек. Коронавирус выявили у пациентов - от одного года до 88 лет.

Больше всего случаев зафиксировано в краевой столице – 38. В Апшеронском районе и Сочи 8 зараженных, по 7 – в Крымском и Староминском районах, 5 – в Горячем Ключе, 4 – в Ейском районе, по 3 – в Белореченском, Усть-Лабинском, Тихорецком районах и Анапе. По два человека - в Тбилисском и Тимашевском районах, по одному – в Кавказском, Славянском, Северском и Калининском муниципалитетах, Геленджике и Новороссийске.

- Среди зараженных пять несовершеннолетних. Это годовалые дети в Кубанской столице, Сочи и Крымском районе, 17-летний подросток в Краснодаре и пятилетний ребенок в Сочи, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего на Кубани подтверждено 2126 случаев опасной инфекции. 697 пациентов уже выписаны. 22 человека скончались.Тридцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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