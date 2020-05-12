Андрей Алексеенко о бесплатных обсерваторах для въезжающих во время карантина: "Хорошо устроились!"

12 Май 2020 2020-05-12T15:18:37+03:00

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Снятие режима самоизоляции в Краснодарском крае: кому разрешат работать 00:00 00:00

12 мая Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Ряду предприятий разрешено возобновить трудовую деятельность. Однако карантин в регионе по-прежнему будет продолжать действовать до 23 мая. А следовательно, въехать в регион без уважительной причины нельзя, как и передвигаться по краю.

Между тем, вице-губернатор Андрей Алексеенко в дополнение к словам главы Кубани Вениамина Кондратьева сообщил, что обсерваторы в регионе не пустуют. Ежедневно в курортный край, несмотря на предупреждение, продолжают прибывать туристы.

- Они сидят в обсерваторах 14 дней, как в санатории, - сказал он. - Пользуются бесплатными услугами и питанием, несмотря на то, что были заранее предупреждены о карантине в краснодарском крае. Хорошо устроились!

Он предложил сделать такое нахождение на карантине платным для тех, кто намеренно едет в период угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU