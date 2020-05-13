В Анапе потушили крупный пожар в плавнях

13 Май 2020 2020-05-13T09:15:13+03:00

В Анапе потушили крупный пожар на плавнях Фото: Архив "КП"

Огонь распространилась на площади около 700 квадратных метров

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Во вторник в 22:24 диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в поселке Витязево на улице Песчанной.

В 22:25 к месту вызова были направлены подразделения МЧС России. Они установили, что произошло возгорание камыша в плавневой зоне на площади около 700 квадратных метров.

- В 00:30 локализация пожара, в 01:30 – полная ликвидация, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте работали 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек личного состава, 3 единицы техники.

Напомним, в Сочи туристы соскользнули с тропы и упали в русло реки. На помощь прибыли спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU