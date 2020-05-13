В Анапе потушили крупный пожар в плавнях
Во вторник в 22:24 диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в поселке Витязево на улице Песчанной.
В 22:25 к месту вызова были направлены подразделения МЧС России. Они установили, что произошло возгорание камыша в плавневой зоне на площади около 700 квадратных метров.
- В 00:30 локализация пожара, в 01:30 – полная ликвидация, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На месте работали 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек личного состава, 3 единицы техники.
Напомним, в Сочи туристы соскользнули с тропы и упали в русло реки. На помощь прибыли спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU