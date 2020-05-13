2020-05-13T10:37:35+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 мая 2020 года увеличилось еще на 96 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 13 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 13 мая 2020 годаПоследние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 13 мая 2020 года
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«Комсомолка» собрала последние новости о числе заболевших опасной инфекцией в Краснодарском крае на 13 мая 2020 года. Число заболевших увеличилось еще на 96 человек. Всего коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 2222 человек. Такие данные сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки полностью выздоровел 4491 человек.

Напомним, 12 мая число заболевших выросло на 99 человек. Коронавирус выявили у пациентов - от одного года до 88 лет. Среди зараженных пять несовершеннолетних. Это годовалые дети в Краснодаре, Сочи и Крымском районе, 17-летний подросток в Краснодаре и пятилетний ребенок в Сочи.

697 пациентов выписали. 22 человека скончались.Тридцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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