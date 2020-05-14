2020-05-14T09:39:17+03:00
Происшествия

На Кубани суд оштрафовал байкеров, которые устроили мотопробег во время карантина

Они выплатят от 5 до 15 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Как ранее сообщала «Комсомолка», 25 апреля краснодарские байкеры решили объявить общий сбор в поселке Ольгинка Туапсинского района.

К слову, в стане любителей мотоциклов нашлись те, кто напомнил о карантине. Но это предупреждение организаторы гонок проигнорировали.

Позже глава Новомихайловского сельского поселения рассказал, что сигнал по поводу массового сборища был получен от местных жителей и мобильный патруль выдвинулся к месту дислокации байкеров. Их попросили разойтись, ограничившись лишь предупреждениями об ответственности.

Сегодня, 14 мая, стало известно, что Туапсинским городским судом были рассмотрены поступившие из полиции материалы об административном правонарушении, возбужденные по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении 6 жителей Краснодарского края.

-Они были признаны виновными. Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Сейчас в Туапсинский городской суд на рассмотрение поступили еще 10 материалов об административном правонарушении в отношении байкеров. Они вскоре будут рассмотрены, по ним примут решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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