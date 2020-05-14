Глава минкурортов Кубани: каждый объект будем рассматривать «под микроскопом»
Несмотря на карантин с 1 июня в Краснодарском крае планируется открыть курортный сезон. Однако сделать это смогут далеко не все санатории, гостиницы и отели. По решению губернатора Вениамина Кондратьева, озвученному 12 мая, только те, у кого есть медицинская лицензия. Это важно, по мнению кубанских властей, чтобы в случае необходимости оказать квалифицированную помощь.
Министерству курортов Краснодарского края поручено до конца недели сформировать полный реестр санаториев и отелей, которые соответствуют этим критериям и способны начать курортный сезон в нынешних реалиях борьбы с коронавирусом.
- Чтобы открыть свои двери для гостей они должны будут уведомить Роспотребнадзор и выполнять все их требования, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.
При этом пляжи, бассейны, спа-комплексы, развлекательные объекты, а также парки, скверы, набережные все равно останутся закрытыми на время пандемии.
- Когда они возобновят свою работу, станет понятно, исходя из реальной эпидситуации, - заявила глава минкурортов Кубани Светлана Балаева. - К объектам туристической инфраструктуры будут применяться жесткие требования и рассматриваться "под микроскопом".
При этом она напомнила, что проблемы бизнеса обсуждаемы, но здоровье людей важнее.
ИСТОЧНИК KP.RU