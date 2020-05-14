Глава минкурортов Кубани: каждый объект будем рассматривать «под микроскопом»

14 Май 2020 2020-05-14T12:04:58+03:00

Курортный сезон начнется не для всех отелей и санаториев. Фото: минкурортов Кубани

Светлана Балаева рассказала, что к санаториям и отелям будут применяться жесткие санитарные требования

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Несмотря на карантин с 1 июня в Краснодарском крае планируется открыть курортный сезон. Однако сделать это смогут далеко не все санатории, гостиницы и отели. По решению губернатора Вениамина Кондратьева, озвученному 12 мая, только те, у кого есть медицинская лицензия. Это важно, по мнению кубанских властей, чтобы в случае необходимости оказать квалифицированную помощь.

Министерству курортов Краснодарского края поручено до конца недели сформировать полный реестр санаториев и отелей, которые соответствуют этим критериям и способны начать курортный сезон в нынешних реалиях борьбы с коронавирусом.

- Чтобы открыть свои двери для гостей они должны будут уведомить Роспотребнадзор и выполнять все их требования, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

При этом пляжи, бассейны, спа-комплексы, развлекательные объекты, а также парки, скверы, набережные все равно останутся закрытыми на время пандемии.

- Когда они возобновят свою работу, станет понятно, исходя из реальной эпидситуации, - заявила глава минкурортов Кубани Светлана Балаева. - К объектам туристической инфраструктуры будут применяться жесткие требования и рассматриваться "под микроскопом".

При этом она напомнила, что проблемы бизнеса обсуждаемы, но здоровье людей важнее.

ИСТОЧНИК KP.RU