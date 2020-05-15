Археологи приступили к раскопкам курганов на территории будущего Дальнего обхода Краснодара

15 Май 2020 2020-05-15T21:12:59+03:00

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На трассе М-4 «Дон», где планируется строительство Дальнего западного обхода, пока не шумит техника. Прежде, чем начнутся работы, здесь проведут исследования археологи. Ученым предстоит исследовать 10 древних курганов.

По словам археологов, заселение этой территории началось около пяти тысяч лет назад.

- Кубанские степи много веков были местом постоянных кочевий различных племен, начиная с эпохи бронзы и вплоть до позднего средневековья, - уточняют исследователи. - Представители различных культур оставили после себя на Кубани погребальные памятники - 10-метровые курганы.

В планах археологов тщательно обследовать каждый артефакт. В случае обнаружения захоронения, они будут пытаться определить период погребения и отнести его к той или иной культуре.

- На данный момент ведутся раскопки одновременно на пяти курганах, - говорят в пресс-службе компании «Автодор». - Исследование территорий и поиск важных для истории артефактов — обязательная часть подготовки строительства трассы, так же, как и работы по разминированию, которые проводятся в первую очередь.

Стоит сказать, что саперы уже обследовали территорию будущего Дальнего Западного обхода Краснодара. Они проверили почти 900 гектар.

- В результате обнаружено 15 неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны. Позднее все они уничтожены на специальном полигоне, - добавляют в «Автодоре».

Напомним, ранее сообщалось, что в Курганинском районе мужчина раскопал у себя на участке человеческие кости и наконечник от копья.

ИСТОЧНИК KP.RU