Прибывших из Ташкента кубанцев разместили в краснодарском обсерваторе

17 Май 2020 2020-05-17T09:24:04+03:00

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Накануне в ростовском аэропорте приземлился самолет из Узбекистана. На его борту находились российские туристы, восемь из которых - из Краснодарского края. Жителей Кубани доставили в Краснодар централизованно – на специальном автобусе.

- В спецтранспорте при транспортировке каждому пассажиру предоставили средства защиты и воду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Прибывшие из Ташкента кубанцы обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию в обсерваторе. У всех возьмут анализы на коронавирусную инфекцию.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 15 мая аэропорт кубанской столицы принял 10 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего прилетело 707 человек. В обсерватор отправили 45 гостей Краснодара, тех у кого нет кубанской прописки. Сейчас в таких изоляторах на Кубани находится более двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU