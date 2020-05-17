2020-05-17T10:44:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре горел строящийся спортивный комплекс

Пожар произошел ночью
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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В Краснодаре в ночь на 17 мая произошло загорание фасада в строящемся спортивном комплексе. Очевидцы вызвали на место спасателей.

- Огонь вспыхнул в 03:45 на улице Восточно-Кругликовской. Возгорание распространилось на площади 80 квадратных метров. При тушении пожара задействовано семь единиц техники и 23 человека личного состава МЧС России. Также подано два ствола "Дельта" и один ствол высокого давления (СВД), работало два звена газодымозащитников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар был ликвидирован в 04:53. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время специалисты выясняют точные причины возгорания.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Анапе потушили крупный пожар в плавнях. Огонь распространилась на площади около 700 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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