2020-05-17T16:03:44+03:00
Общество

В Краснодаре отреставрировали памятную доску в честь девочки, повешенной фашистами

В городе продолжают ремонтировать памятники
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В кубанской столице отреставрировали памятную доску в честь 13-летней Лиды Воскресенской. Ее казнили фашисты за то, что она отравила пятерых немецких офицеров. Памятную доску обновили на стене жилого дома по улице Горького, 82. Именно здесь во время оккупации была повешена девочка.

- Доска установлена по инициативе жителей. На ней можно прочесть краткую историю жизни и подвига девочки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В год 75-летия Победы в кубанском центре отремонтировали 15 памятников военной истории. Мемориал в Чистяковской Роще планируют реконструировать этим летом. Также в городе создали новый памятник – мемориал «Защитникам Пашковской переправы». Он находится на улице Заводской. Именно там в августе 1942 года шли бои между немецко-фашистскими захватчиками и частями Красной Армии. Его торжественно откроют после окончания карантина. .

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре в январе обновили памятник «Ленин говорит с матросом» в сквере на пересечении улиц Ленина и Суворова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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