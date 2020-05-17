Кубанские врачи провели операцию после серьезного ДТП пациенту с коронавирусом

17 Май 2020 2020-05-17T19:16:36+03:00

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Мужчина из Горячего Ключа был доставлен в НИИ-ККБ №1 после серьезного ДТП. В аварии он сломал плечо, бедро, а также получил тяжелую сочетанную травму груди и конечностей. Пациенту требовалась срочная операция. При поступлении у него были взяты анализы, которые дали положительный результат на коронавирусную инфекцию. Поэтому хирургическое вмешательство производилось в условиях ковид-госпиталя.

- Бригада хирургов и анестезиологлов Краевой клинической больницы №1 в течение восьми часов восстанавливала функции конечностей 54-летнему мотоциклисту, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас мужчина идет на поправку. Он переведен в палату общей хирургии ковид-госпиталя. Течение коронавируса проходит без осложнений.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки количество зараженных увеличилось на 95 человек, из них восемь детей, самому младшему из которых 1 год. 32 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU