Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая 2020 года: самому младшему пациенту 1 год

17 Май 2020 2020-05-17T11:09:59+03:00

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Оперативный штаб пo ситуации с COVID-19 в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло на 95 человек. Среди заболевших 8 детей, самому младшему 1 год. Среди заболевших 54 женщины и 41 мужчина.

- Среди заболевших по 20 случаев зафиксировано в Краснодаре и в Кавказском районе, по восемь в Сочи и Апшеронском районе, по четыре – в Армавире и Тихорецком районе, пять в Каневском районе. По три случая выявлено в Гулькевичском и Крымском районах, по два – в Новоросссийске, Новокубанском, Ленинградском, Северском, Славянском районах. По одному зараженному прибавилось в Калининском, Ейском, Тимашевском, Кущевском, Красноармейском, Староминском, Динском, Темрюкском района, в Анапе и Горячем ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В администрации Краснодарского края рассказали, что среди зараженных коронавирусом за сутки числится восемь детей. Годовалый малыш заболел в Славянском районе. Двое пятилетних детей и ребенок 9 лет находятся в Краснодаре. Одиннадцатилетний ребенок с подтвержденным Covid-19 – в Сочи. И по одному 17-летнему подростку с вирусом обнаружили в Кавказском и Крымском районах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что всего на Кубани скончались 25 человек, зараженных коронавирусом. 32 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии на ИВЛ.

На сегодняшний день в обсерваторах края находятся 2057 человека. Накануне в Краснодар прилетели самолеты из Москвы и Питера. Из 707 человек в обсерваторах оставили 45. Также на 14-дневную изоляцию поместили прибывших из Ташкента кубанцев. Сейчас в кубанской столице в обсерваторах находятся 819 человек, в Сочи – 619.

ИСТОЧНИК KP.RU