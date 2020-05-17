Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 мая 2020 года увеличилось еще на 95 человек

17 Май 2020 2020-05-17T11:12:06+03:00

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Оперативный штаб пo ситуации с COVID-19 в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло на 95 человек. Среди заболевших 8 детей, самому младшему 1 год.

– Общее число заболевших достигло 2605 человек, из них 149 детей. 1261 пациент выписан с выздоровлением, в том числе за последние сутки домой отпущено 122 человека. Всего скончались 25 пациентов – 10 в СКИБ, один в инфекционной больнице №3 Новороссийска, твое в Лабинской ЦРБ, пять человек в краснодарской больнице №3, один в Усть-Лабинской ЦРБ, по двое в Ленинградской ЦРБ и ККБ №2 и ещё один в Ейской ЦРБ. В стационаре с COVID-19 находятся 1283 человек. 32 пациента лежат в тяжелом состоянии на ИВЛ, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на сегодняшний день в обсерваторах края находятся 2057 человека. Накануне в Краснодар прилетели самолеты из Москвы и Питера. Из 707 человек в обсерваторах оставили 45. Также на 14-дневную изоляцию поместили прибывших из Ташкента кубанцев. Сейчас в кубанской столице в обсерваторах находятся 819 человек, в Сочи – 619.

Также сообщалось, по каким городам распределились новые случаи заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU