Мотоциклистка в Сочи чудом выжила в результате ДТП

18 Май 2020 2020-05-18T10:09:45+03:00

Мотоциклистка в Сочи чудом выжила в ДТП. Фото пресс-служба мэрии Сочи

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По словам очевидцев, дорожное происшествие случилось в Адлерском районе на трассе Псоу-Сочи у Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя.

Как видно на кадрах видеозаписи с камеры на мотошлеме, мотоциклистка и водитель иномарки решили посостязаться в скорости, и устроили гонку на ночной трассе,

Авария с мотоциклом в Сочи. Видео: ЧП Сочи.

Однако при движении с мотоциклом что-то случилось, девушка-пилот байка теряет управление и врезается в дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадала мотоциклистка, ей потребовалась медицинская помощь.

В Сочи происходит все больше ЧП с мотоциклистами. Несколькими днями ранее на трассе в районе Мацесты погиб 25-летний водитель мотоцикла Honda.

ИСТОЧНИК KP.RU