Мотоциклистка в Сочи чудом выжила в результате ДТП
По словам очевидцев, дорожное происшествие случилось в Адлерском районе на трассе Псоу-Сочи у Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя.
Как видно на кадрах видеозаписи с камеры на мотошлеме, мотоциклистка и водитель иномарки решили посостязаться в скорости, и устроили гонку на ночной трассе,
Авария с мотоциклом в Сочи. Видео: ЧП Сочи.
Однако при движении с мотоциклом что-то случилось, девушка-пилот байка теряет управление и врезается в дорожное ограждение.
В результате ДТП пострадала мотоциклистка, ей потребовалась медицинская помощь.
В Сочи происходит все больше ЧП с мотоциклистами. Несколькими днями ранее на трассе в районе Мацесты погиб 25-летний водитель мотоцикла Honda.
ИСТОЧНИК KP.RU