2020-05-18T09:54:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре лихач влетел в Вечный огонь

В обстоятельствах аварии разбирается полиция
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре лихач влетел в Вечный огоньВ Краснодаре лихач влетел в Вечный огоньФото: Архив "КП"
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18 мая в центре Краснодара случилась жуткая авария. Водитель авто вылетел на Северную и снес Вечный огонь. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.

Информация о ДТП, участниках аварии и пострадавших уточняется.

Напомним, кубанские врачи провели операцию после серьезного ДТП пациенту с коронавирусом. Помощь понадобилась 54-летнему мотоциклисту. Мужчина из Горячего Ключа был доставлен в НИИ-ККБ №1 после серьезного ДТП. В аварии он сломал плечо, бедро, а также получил тяжелую сочетанную травму груди и конечностей. Бригада хирургов и анестезиологов Краевой клинической больницы №1 в течение восьми часов восстанавливала функции конечностей 54-летнему мотоциклисту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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