Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 мая 2020 года увеличилось еще на 94 человека

18 Май 2020 2020-05-18T10:38:04+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 18 мая 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 18 мая 2020 года

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Оперативный штаб пo ситуации с COVID-19 в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло на 94 человека.

За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Зафиксирован 91 летальный исход. За сутки полностью выздоровели 2836 человек.

Как ранее сообщала «Комсомолка», 17 мая число заболевших выросло на 95 человек. Среди заболевших 54 женщины и 41 мужчина.

В администрации Краснодарского края рассказали, что среди зараженных коронавирусом числится восемь детей. Годовалый малыш заболел в Славянском районе. Двое пятилетних детей и ребенок 9 лет находятся в Краснодаре. Одиннадцатилетний ребенок с подтвержденным Covid-19 – в Сочи. И по одному 17-летнему подростку с вирусом обнаружили в Кавказском и Крымском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU