2020-05-18T13:49:50+03:00
Происшествия

В Курганинском районе в аварии погиб мотоциклист

На нем отсутствовали специальная экипировка и мотошлем
Александра ПОДУШКО
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В Курганинском районе в аварии погиб мотоциклистВ Курганинском районе в аварии погиб мотоциклистФото: Архив "КП"
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17 мая в 17:10 в Курганинске на улице Бедного произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб.

По предварительным данным, 20-летний мотоциклист на «ИЖ» превысил безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Део Матиз». В результате произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Мотоциклист водительское удостоверение получил год назад, во время аварии на нем отсутствовали специальная экипировка и мотошлем.

Напомним, в Краснодаре столкнулись два авто. Пострадали три человека, один – погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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