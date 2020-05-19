19 Май 2020 2020-05-19T14:40:30+03:00

В Курганинском районе женщина погибла под колесами легковушки Фото: Архив "КП"

Она вышла на проезжую часть

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18 мая в 21:05 на автодороге Усть-Лабинск -Лабинск - Упорная произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем «ВАЗ 2105» сбила 36-летнюю. Местная жительница внезапно вышла на проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Курганинском районе в аварии погиб мотоциклист. На нем отсутствовали специальная экипировка и мотошлем.

ИСТОЧНИК KP.RU