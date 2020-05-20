2020-05-20T12:19:57+03:00
Общество

В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара детсад на 300 мест готов на 30%

Воспитанников учреждение примет в 2021 году
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара возводят детский сад на 300 мест по улице Героя Владислава Посадского. Воспитанников учреждение примет в 2021 году.

Детский сад возводят на муниципальном участке площадью более 1 га. Уже выполнено около трети всех общестроительных работ. Отставаний от графика нет.

Здание детсада будет состоять из трех соединенных двухэтажных блоков. В первом и втором будут 16 групповых ячеек, 4 из них - ясельные.

- Полностью завершены работы по врезке и прокладке хозяйственно-бытовой и ливнёвой канализации, сетей водо- и теплоснабжения. Параллельно ведут вертикальную планировку территории, делают теневые навесы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Строительство планируют завершить уже в декабре, а в марте 2021 года сдать готовый объект в эксплуатацию. Рабочий процесс организован в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Напомним, в центре Краснодара появится многофункциональная спортплощадка. Вести тренировки здесь будут инструкторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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