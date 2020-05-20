Глава Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить строительство школы в поселке Российском

20 Май 2020 2020-05-20T13:24:48+03:00

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Глава города Евгений Первышов поставил задачу полностью ликвидировать отставание от графика при строительстве школы в поселке Российском. По его словам, необходимо нарастить количество сотрудников и организовать работу в несколько смен, строго соблюдая все санитарные требования.

- В Краснодаре новую школу на 1100 мест возводят на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка». Сейчас строительная готовность объекта составляет около 55%, он полностью обеспечен финансированием, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Новая школа по Изобильной рассчитана на 1100 мест в одну смену. Помимо классных комнат и кабинетов, в корпусе предусмотрены спортивный и актовый залы, а также пищеблок.

Напомним, в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара детсад на 300 мест готов на 30%. Воспитанников учреждение примет в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU