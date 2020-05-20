Мэр Краснодара: послабление режима будет как только прекратится рост заболеваемости
В Краснодаре, по последним данным, число заболевших достигло 1099. За последние 24 часа зафиксировано 37 новых случаев. По словам главы города, это говорит о том, что все меньше жителей кубанской столицы соблюдают карантин.
- В преддверии послабления режима карантина жители выходят на улицу, перестают носить в общественных местах маски, пренебрегают мерами предосторожности, - говорит градоначальник Евгений Первышов.
Мэр Краснодара призывает жителей не нарушать масочный режим и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
- Если кривая заболеваемости снова пойдет вверх, ограничения в Краснодаре могут быть продлены, - добавляет глава города.
Тем временем на побережье идет подготовка к курортному сезону. Ранее «Комсомолка» поговорила с директором Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционистом Георгием Викуловым и ответила на 8 наивных вопросов о коронавирусе во время отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU
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