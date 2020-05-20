На месте будущего Дальнего обхода Краснодара обнаружено уникальное захоронение железного века

20 Май 2020 2020-05-20T21:41:22+03:00

За 150 лет изучения региона подобные артефакты были найдены лишь дважды [фото]

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Буквально на прошлой неделе археологи начали раскопки курганов на территории будущего Дальнего обхода Краснодара. И вот ученым улыбнулась удача - они обнаружили следы древних культур.

Археологи обнаружили в одном из курганов пять погребений. Самое старое из них относится к древней катакомбной культуре начала III тысячилетия до н.э.

Фото: пресс-службы "Автодор".

- Хотя для этого периода характерны погребения без ритуальных предметов, все же удалось в насыпи кургана обнаружить костяную поясную пряжку. Это уникальная для этой территории вещь, - рассказывают иссдедователи.

За 150 лет изучения региона подобные артефакты были найдены лишь дважды.

Фото: пресс-службы "Автодор".

- Помимо этого, было найдено захоронение молодой девушки, относящееся к раннему железному веку сарматской культуры, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе компании «Автодор». - Рядом с ней был положен глиняный сосуд, а под черепом бронзовое зеркало.

Кроме этого, при раскопках выяснилось, что в этих местах проходили обряды древних кочевых племен, возможно поминальные. К таким выводам археологи пришли, когда нашли остатки керамики античного типа раннего железного века, а также кости животных.

Найденные артефакты в скором времени в историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына.

Фото: пресс-службы "Автодор".

- Археологическая экспедиция продлится до октября 2020 года, - уточняют в «Автодоре». - Ученым предстоит обследовать примерно 12 тысяч квадратов.

Не исключено, что исследователи наткнутся на новые находки от эпохи неолита до средневековья.

ИСТОЧНИК KP.RU