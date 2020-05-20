2020-05-20T23:18:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах

Исполнять его обязанности будет первый заместитель
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Альберт Османов Фото: adygheya.ruАльберт Османов Фото: adygheya.ru
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Большие похороны в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района обернулись не только вспышкой коронавируса, но и кадровыми перестановками. Напомним, в начале мая в последний путь своего родственника пришли проводить около 500 человек. Оказалось, что одна из присутствующих была больна коронавирусом, от нее, по всей видимости, заразились и другие. Количество заболевших в республике резко пошло вверх. Если 14 мая было зафиксировано всего 5 новых случаев, то на сегодняшний день число зараженных возросло до 151.

После ЧП стало известно, что глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов подал в отставку.

- Вопрос о его отставке сегодня был рассмотрен на внеочередной сессии Совета народных депутатов, - поясняют в правительстве республики.

Как сообщается, покинуть пост Альберт Османов решил по собственному желанию. Напомним, Красногвардейский район он возглавлял с 10 марта 2017 года. До этого занимал пост министра труда и социального развития Адыгеи.

Кроме того, стало известно, что исполнять обязанности главы района будет Темур Губжоков. Ранее он работал в должности первого заместителя руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах
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