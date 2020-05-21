21 Май 2020 2020-05-21T16:20:34+03:00

Число умерших от коронавируса в Адыгее на 20 мая 2020 года увеличилось до 9 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

За последние сутки в Адыгее от COVID-19 скончался еще один человек. Таким образом, число умерших от коронавируса в Адыгее на 20 мая 2020 года увеличилось до 9 человек.

Как стало известно, в ночь 20-е число в инфекционном госпитале Майкопа скончался 27-летний житель Красногвардейского района. Именно там, напомним, произошло массовое заражение на похоронах.

- Пациент поступил в госпиталь 8 мая в тяжелом состоянии, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Адыгеи. - У него была диагностирована двухсторонняя пневмония с тотальным поражением легких.

12 мая мужчину подключили к аппарату ИВЛ, но, к сожалению, это не помогло.

- Вскрытие показало, что пациент не имел хронических заболеваний. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, - добавляют в ведомстве.

Отметим, что, по последним данным, в Красногвардейском районе установлено 183 больных, из них только 11 человек выздоровели.

- Сейчас на лечении находится 171 человек, из них 104 человека - на амбулаторном лечении, - уточняют в минздраве республики. - 67 жителей района госпитализированы в инфекционные госпитали в Майкопе.

ИСТОЧНИК KP.RU