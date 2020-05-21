В Адыгее участников массовых похорон оштрафуют

21 Май 2020 2020-05-21T16:29:49+03:00

Всех людей, которые пришли проститься с умершим, уже установили

Изменить размер текста: A A

В Красногвардейском районе из-за того, что произошел всплеск заболевания, усиили ограничительные меры. На территории муниципалитета действует 9 постов, ограничен въезд и выезд из населенных пунктов, где выявлены очаги заболевания.

- За несколько дней выявлено 66 нарушителей самоизоляции, которые пытались проехать через посты, - сообщают «КП» - Кубань» местные власти.

Кроме того, установлены личности всех участников похоронной церемонии. На них составят протокол и оштрафуют за нарушение соблюдения режима самоизоляции.

- Всего было выдано 397 постановлений о самоизоляции, из них на 155 амбулаторных больных, 242 контактных лиц, - уточняет руководитель Управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний. - На данный момент составлено 17 протоколов на нарушителей самоизоляции, из них 10 материалов направлены в суд.

Напомним, глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах.

ИСТОЧНИК KP.RU