2020-05-21T16:29:49+03:00
Карта Кубани

В Адыгее участников массовых похорон оштрафуют

Всех людей, которые пришли проститься с умершим, уже установили
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Красногвардейском районе из-за того, что произошел всплеск заболевания, усиили ограничительные меры. На территории муниципалитета действует 9 постов, ограничен въезд и выезд из населенных пунктов, где выявлены очаги заболевания.

- За несколько дней выявлено 66 нарушителей самоизоляции, которые пытались проехать через посты, - сообщают «КП» - Кубань» местные власти.

Кроме того, установлены личности всех участников похоронной церемонии. На них составят протокол и оштрафуют за нарушение соблюдения режима самоизоляции.

- Всего было выдано 397 постановлений о самоизоляции, из них на 155 амбулаторных больных, 242 контактных лиц, - уточняет руководитель Управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний. - На данный момент составлено 17 протоколов на нарушителей самоизоляции, из них 10 материалов направлены в суд.

Напомним, глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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