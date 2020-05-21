2020-05-21T17:51:07+03:00
Политика

Путин поддержал решение действующего губернатора Краснодарского края баллотироваться на новый срок

Президент поддержал Вениамина Кондратьева в планах идти на выборы в сентябре
Евгения ОСТРАЯ
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Вениамин Кондратьев озвучил президенту планы баллотироваться на пост губернатора в сентябре. Фото: kremlin.ruВениамин Кондратьев озвучил президенту планы баллотироваться на пост губернатора в сентябре. Фото: kremlin.ru
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Владимир Путин провел рабочую встречу в рамках видеоконференции с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава Кубани доложил о стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе, о снятии карантина после 23 мая, но о продлении его до 6 июня для межрегиональных и межмуниципальных связей.

- По последним данным, больше половины заболевших коронавирусом в регионе выздоровели. Я думаю, что у нас сегодня нет оснований для того, чтобы не переходить к следующему этапу послаблений в рамках ограничительных мероприятий, - сообщил Вениамин Колндратьев главе государства.

Он остановился на объеме помощи, оказанной бизнесу и населению региона, а также сообщил о пересчете всех федеральных и региональных надбавок медикам, работающим с ковид-положительными пациентами.

Вениамин Кондратьев: мы готовы ко второму этапу ослабления карантина

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- За апрель все выплаты сделаны в должном объеме. Жалоб от медиков больше не поступало, - сказал глава Кубани.

Владимир Путин отметил, темпы развития региона таковы, что он поддержит действующего губернатора в его планах баллотироваться на этот пост в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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