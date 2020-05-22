22 Май 2020 2020-05-22T13:51:37+03:00

В Ейском районе местный житель вынес из частного дома бытовую технику Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть по Ейскому району обратилась местная жительница. Она рассказала, что из ее дома пропала бытовая техника. Ущерб составил более 23 тысяч рублей.

- Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Вскоре задержали 31-летнего местного жителя. Часть похищенного имущества полицейские вернули заявителю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, на Кубани осудили жителя Ставропольского края, который срывал золотые цепочки с пожилых женщин. Он проведет 2 года в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU